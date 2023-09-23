Чи вимикав Маск Starlink Україні: Буданов розкрив правду

Очільник ГУР Кирило Буданов підтвердив, що Starlink вимикали біля Криму, це тривало місяць.

Про це він сказав в інтерв'ю TheDrive.

"Starlink є приватною власністю приватної особи. Так, ми дійсно дуже широко використовуємо його продукти та послуги. Уся контактна лінія певною мірою спілкується один з одним, використовуючи його продукти та послуги. Єдине, що я можу тут сказати, це те, що без цих послуг і продуктів була б катастрофа. Але це правда, що раніше він вимикав свої продукти та послуги біля Криму. Але є й інша сторона цієї правди. Всі це знали.

Цей конкретний випадок, про який усі говорять, було відключення покриття в Криму, але це було не в той конкретний момент, про який всі кажуть. Це відключення було на місяць. Можливо, були якісь конкретні випадки, про які я не знаю. Але я абсолютно впевнений, що весь перший період війни взагалі не було відключення", - сказав він.

Нагадаємо:

CNN з посиланням на опублікований фрагмент біографічної книги "Ілон Маск" Волтера Айзексона повідомило, що Ілон Маск 2022 року розпорядився відключити Starlink поблизу окупованого Росією Криму, щоб зірвати українську атаку на Чорноморський флот РФ.

Однак, згодом сам Ілон Маск спростував затвердження телекомпанії CNN про відключення 2022 року Україні доступу до його сервісу Starlink біля узбережжя Криму.

Тим часом комітет Сенату США у справах Збройних сил досліджує питання національної безпеки через діяльність Starlink. Це спричинено рішенням американського мільярдера Ілона Маска не розширювати приватну супутникову мережу для допомоги українським атакам на російські військові кораблі біля узбережжя Криму.

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