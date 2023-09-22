Дмитро Гордон та всі його дружини: хто ці жінки, які народили йому сімох дітей, та їхні фото

Інтерв'юер був тричі одружений, а також у нього є позашлюбні діти.

Особисте життя українського журналіста та ведучого Дмитра Гордона було доволі насиченим.

Знаменитість тричі був в офіційному шлюбі. Він виховує сімох дітей, яких йому народили чотири різні жінки. Редакція сайту ТСН.ua вирішила пригадати його дружин. Зокрема, пропонуємо дізнатися їхню історію кохання, подивитися фото дружин та дітей шоумена.

Тривалий час вважалося, що першою дружиною Дмитра Гордона була Олена Сербіна. Однак сам шоумен спростував це. Першою дружиною Дмитра була жінка, на ім'я Наталія, вона була наполовину білорускою. Пара одружилася в 80-х роках. Наталія 1992 року народила Гордону первістка – сина Ростислава. Однак народження дитини не врятувало шлюб закоханих. Через вісім років стосунків пара розійшлася.

Ростислав Гордон / Фото: instagram.com/rostyslavgordon

Дмитро Гордон пояснював розлучення тим, що минуло їхнє кохання.

"Закінчується те, що їх цементує – кохання. Це нормальна ситуація для будь-якої людини", - коментував Гордон.

Другою обраницею шоумена стала Злата Емельяненко. Їхні стосунки почалися саме тоді, коли Дмитро Гордон активно працював над запуском газети "Бульвар Гордона". 1995 року у них народився син Дмитро. Стосунки пари не склалися, але вони чудово ладнають між собою. Нині Злата працює редакторкою програми "В гостях у Дмитра Гордона".

Злата Емельяненко з сином Дмитром / Фото: із соцмереж

Вдруге Дмитро Гордон одружився 1999 року. Його обраницею стала Олена Сербіна. У шлюбі у пари народилося двоє дітей – донька Єлизавета (1999 рік) та син Лев (2001 рік).

Дмитро Гордон з сином Левом / Фото: instagram.com/gordondmytro

Дмитро Гордон з донькою Лізою / Фото: instagram.com/gordondmytro

Гордон говорить, що стосунки із Сербіною не обійшлися без "чарів". Шоумен впевнений, що друга дружина його приворожила, адже вона має такі здібності. Однак привороти не допомогли, пара розлучилася.

Дмитро Гордон та Олена Сербіна / Фото: із соцмереж

Нині Дмитро Гордон перебуває у шлюбі з третьою дружиною – журналісткою Олесею Бацман. Подейкували, що саме через неї шоумен розлучився з Сербіною. Однак Бацман спростувала ці чутки та зазначила, що на момент початку їхніх стосунків інтерв'юер був вільний.

Дмитро Гордон і Олеся Бацман / Фото: instagram.com/gordondmytro

Олеся народила Дмитру Гордону трьох доньок – Санту (2012 рік), Алісу (2016 рік) та Ліану (2019 рік).

Олеся Бацман із доньками / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Як говорить сам інтерв'юер, Бацман – найкраща жінка у його житті. В їхньому шлюбі не було жодних конфліктів, вони не сварилися та не підвищували голос одне на одного.

Дмитро Гордон та Олеся Бацман / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Бацман також чудово ладнає з дітьми чоловіка від попередніх стосунків. Вона також бере активну участь у їхньому житті. Ба більше, журналістка, в разі потреби, спілкується й з колишніми обраницями шоумена.

"Коли щось потрібно, звичайно, підтримуємо стосунки. Коли все добре, коли у кожного є повноцінне життя, коли ти спілкуєшся з людьми на основі взаємної поваги, коли нема чого ділити. Чому мають бути погані стосунки?" – переконує журналістка.

Сім'я Дмитра Гордона / Фото: instagram.com/alesiabatsman

Та й сам Дмитро Гордон теж чудово ладнає з колишніми обраницями. Як говорить шоумен, він ставиться до них з повагою та чудово спілкується, адже у них є спільні діти.

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