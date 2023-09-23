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Нічні вибухи в Дніпрі: в ОВА розповіли, що сталося

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Нічні вибухи в Дніпрі: в ОВА розповіли, що сталося

Безпілотник. / Фото: Associated Press

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Вночі проти суботи, 23 вересня, російська армія атакувала безпілотниками Дніпропетровську область. Сили ППО збили 12 дронів "Shahed". Уламки пошкодили об'єкт критичної інфраструктури Дніпра. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

У Новоолександрівській громаді Дніпровського району уламки збитих БпЛА понівечили дві АЗС та світлофор. Крім того, зайнялася суха трава. 

"Інші наслідки атаки уточнюються. Люди – неушкоджені", - наголосив очільник ОВА.

За словами Лисака, на Марганець окупаційна армія скинула боєприпас з безпілотника, а Червоногригорівській громаді – вгатив з важкої артилерії. Внаслідок атаки потрощені 10 приватних будинків, пошкоджено п'ять господарських споруд та газогін. Минулося без загиблих і постраждалих.

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Дата публікації
Перегляди
180
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