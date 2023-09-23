Ночные взрывы в Днепре: в ОВА рассказали, что произошло

В ночь на субботу, 23 сентября, российская армия атаковала беспилотниками Днепропетровскую область. Силы ПВО сбили 12 дронов "Shahed". Обломки повредили объект критической инфраструктуры Днепра.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

В Новоалександровской общине Днепровского района обломки сбитых БпЛА изуродовали две АЗС и светофор. Кроме того, загорелась сухая трава.

"Другие последствия атаки уточняются. Люди – невредимые", — подчеркнул глава ОВА.

По словам Лысака, на Марганец оккупационная армия сбросила боеприпас с беспилотника, а Красногригорьевской общине – угнал из тяжелой артиллерии. В результате атаки разбиты 10 частных домов, повреждены пять хозяйственных сооружений и газопровод. Обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщалось, в Днепропетровской области дважды объявляли воздушную тревогу: 03:36 – 03:50 и 04:14 – 06:13. Воздушные силы предупреждали ракетную опасность и опасность ударов беспилотниками. Впоследствии в Днепре и Запорожье раздались взрывы.

Читайте также: