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В Днепре и Запорожье раздались взрывы - СМИ

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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В Днепре и Запорожье раздались взрывы - СМИ

Взрыв / Фото: Associated Press

По предварительной информации, враг применил баллистические ракеты Искандер-М.

Российские захватчики нанесли удары баллистическим вооружениям по Днепру и Запорожью.

Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на собственного корреспондента.

Сообщается, что взрывы прогремели неожиданно, ведь воздушную тревогу никто не объявлял.

Кроме того, в сообщении издания указывается, что также взрыв был слышен в Запорожье.

По предварительной информации, враг применил баллистические ракеты Искандер-М.

Напомним, ранее сообщалось, что на Хмельнитчине во время утренней воздушной тревоги были слышны звуки взрывов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия начала атаковать энергетическую инфраструктуру к началу отопительного сезона, потому что знает, что в октябре Украина получит еще системы ПВО.

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Дата публикации
Просмотры
1321
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