Среди раненых в Севастополе есть генералы ВС РФ — Буданов

В результате атаки на штаб Черноморского флота погибли 9 человек, а 16 получили ранения.

В результате атаки по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе ранения получили российские генералы. Они находятся в тяжелом состоянии.

Об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью "Голос Америки".

По его словам, в результате атаки погибли 9 человек, а 16 получили ранения.

"Среди раненых — командующий группировкой генерал-полковник Романчук, в очень тяжелом состоянии. Начальник штаба генерал-лейтенант Цеков находится без сознания", — сказал Буданов.

По его словам, количество пострадавших военнослужащих вражеской армии низшего ранга устанавливается. Эти военные не входят в озвученный ранее список.

Журналисты отметили, что Александр Романчук является командующим группировкой российских сил на Запорожском направлении. А генерал-лейтенант Олег Цеков занимает должность командира 200 ОМСБР Береговых войск Северного флота ВМФ РФ.

Сообщается, что Буданов не подтвердил сообщение о вероятной гибели командующего Черноморским флотом РФ адмиралом Виктором Соколовым. У ГУР пока нет информации о его состоянии.

По словам Буданова, украинская разведка собирает данные из всех возможных источников, включая агентов на оккупированных территориях. Глава ГУР не рассказал, каким именно оружием был нанесен удар по Севастополю.

Напомним:

22 сентября сообщалось, что по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли удар. Сначала раздалось несколько громких звуков, после чего российские оккупанты начали ставить в районе Севастополя дымовую завесу, чтобы избежать повторных атак, но это не помогло спасти здание от поражения.

В Минобороны РФ заявили, что в результате удара по штабу Черноморского флота повреждено "историческое здание". Также российские пропагандисты уверяли в успешной работе российской ПВО, которая якобы сбила "все пять украинских ракет".

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