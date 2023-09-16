Удар по десантному кораблю и подлодке РФ в Севастополе: детали операции

Силы обороны Украины нанесли ракетный удар по Севастопольскому морскому заводу, отправив курсом крейсера "Москва" еще один российский корабль и впервые — подлодку. Уничтожение корабля и подводной лодки ЧФ РФ стало возможным благодаря ССО.

Об этом сообщили Силы Специальных Операций ВС Украины.

Как осуществлялась эта операция – детали

"ССО получили информацию из нескольких источников о вероятном расположении большого десантного корабля "Минск" и дизель-электрической подводной лодки "Ростов-на-Дону" на одном из судоремонтных предприятий в Севастополе. С целью идентификации целей, наведения и корректировки огня, а также разведки на оперативной глубине противника были привлечены операторы ССО, на лодках группа подошла к безопасному месту и совершила передвижение к берегу благодаря подводным средствам доставки, проведя успешную инфильтрацию, воины приступили к выполнению основной части операции, с помощью специальных технических средств разведки, идентификации и наведению на цель", — говорится в сообщении.

При непосредственном поражении группа осуществляла корректировку огня и подтверждение уничтожения целей. После этого наши бойцы произвели успешную эксфильтрацию.

Что известно об атаке в Севастополе

13 сентября были нанесены удары по российским военным объектам во временно оккупированном Севастополе. Целями атаки стали большой десантный корабль "Минск" и подлодка "Ростов-на-Дону".

В Министерстве обороны РФ заявили, что ВСУ якобы атаковали объекты в Севастополе сразу 10 крылатыми ракетами. "Губернатор" Михаил Развожаев заявил, что произошел пожар на Севастопольском морском заводе. Также утверждалось, что была атака надводных морских беспилотников, но она была отбита. Из 10 крылатых ракет перехватили 7.

Проект 775. Что известно о БДК "Минск"

"Минск" проекта 775 (по кодификации НАТО Ropucha) — это один из кораблей, построенных в Гданске на верфи Sticznia Polnocna. Всего по проекту 775 было построено 28 кораблей. Основное предназначение ВДК — высадка десанта на побережье или перевозка грузов.

"Минск" был введен в действие Балтийского флота РФ в 2000 году.

Один корабль проекта 775 может перевезти:

10 танков и 340 человек

12 единиц бронетехники и 340 человек

3 танка, 3 САУ "Нона-С", 5 МТ-ЛБ, 4 грузовика и 313 человек

груз массой до 480 тонн

В частности, корабль располагает радиоэлектронными средствами с дальностью действия до 64 км. Управление артиллерийским вооружением осуществляется системой "Вымпел". В качестве вооружения корабль имеет две пусковые "Град-М", две спаренные автоматические установки АК-725 калибра 57-мм или АК-176 и АК-630М.

Как сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк, поврежденное в Севастополе российское судно "Минск" больше не сможет полноценно выполнять свои функции. Россияне не способны восстановить этот корабль и подлодку "Ростов-на-Дону".

Дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону"

OSINT-исследователь HI Sutton после анализа установил, что в Черном море у РФ есть 5 подлодок. Четыре из них — проекта 636.3, а еще один — проекта 877. Все подлодки проекта 636.3 в РФ модернизировали для возможности пуска ракеты "Калибр". Разница между 636.3 и 877 состоит еще и в том, что в системе управления огнем перешли на цифровые приборы. Скорее всего то, что в Севастополе поражена именно субмарина проекта 636, которая способна запускать крылатые ракеты "Калибр".

Схематическое изображение подлодки проекта 636.3

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