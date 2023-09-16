Данилов: Танков Abrams на фронте будет больше

В ближайшее время техника прибудет в Украину.

Украина в ближайшее время получит новую партию американских танков Abrams, которые будут переданы Соединенными Штатами.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает "Украинское радио".

"Танков будет больше, чем об этом сообщалось ранее. Их будет больше десяти", — указал он.

По его словам, экипажи, которые будут управлять боевыми машинами, уже проходят обучение.

"Что касается поставки Abrams, — тяжелейших танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры — США — в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну", — сказал он.

Напомним, в середине сентября Украина получит первую партию американских танков Abrams для защиты от российских агрессоров.

Эксперт Петр Черник ранее сообщил, что Вооруженные силы Украины получили около 650 единиц бронетехники от западных партнеров за полтора года войны.

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