Германия передаст Украине дополнительные танки Leopard-1

ВСУ могут рассчитывать на 25 танков.

Германия подтвердила передачу Украине дополнительных танков Leopard-1.

Об этом сообщает DW со ссылкой на минобороны ФРГ.

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Ранее издание Handelsblatt сообщило, что немецкий военно-промышленный концерн Rheinmetall приобрел 50 танков Leopard-1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Их должны переоборудовать и передать примерно Украине. Предварительно речь идет о 30 единицах.

Позже Минобороны ФРГ уточнило, что предусмотрено 25 танков Leopard-1, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и два обучающих танка.

Напомним, США официально приняли передачу первой партии Abrams Украине. Речь идет также о боеприпасах к ним, запасных частях, топливном оборудовании, ремонтных средствах.

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