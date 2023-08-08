Leopard для Украины: кто оказался неизвестным покупателем

До сих пор оставалось неизвестным, кто отправит технику в Украину.

Оказалось, что секретным покупателем танков Leopard 1 является немецкая компания Rheinmetall.

Об этом сообщает Handelsblatt.

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По данным издания, перед отправкой танков в Украину концерн их отремонтирует. Добавляется, что 50 танков Leopard 1 компания приобрела у бельгийской OIP Land Systems.

"Теперь техника должна быть переоборудована на немецких предприятиях Дюссельдорфской группы для использования в Украине", – говорится в материале.

В результате в Украину могут поступить 30 из 50 основных боевых танков.

Ранее появилась информация о том, что в Украину из Бельгии 7 августа были отправлены первые танки Leopard 1, приобретенные неизвестным государством. По дороге эти машины будут оборудованы современными системами вооружения.

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