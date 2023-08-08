Leopard для України: хто виявився невідомим покупцем

До сьогодні залишалося невідомим, хто відправить техніку до України.

Виявилося, що таємним покупцем танків Leopard 1 є німецька компанія Rheinmetall.

Про це повідомляє Handelsblatt.

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За даними видання, перед відправкою танків до України концерн їх відремонтує. Додається, що 50 танків Leopard 1 компанія придбала у бельгійської OIP Land Systems.

"Тепер техніка має бути переобладнана на німецьких підприємствах Дюссельдорфської групи для використання в Україні", – йдеться у матеріалі.

В результаті до України можуть надійти 30 з 50 основних бойових танків.

Раніше з'явилася інформація про те, що до України з Бельгії 7 серпня були відправлені перші танки Leopard 1, які придбала невідома держава. Дорогою ці машини будуть обладнані сучасними системами озброєння.

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