Leopard для України: хто виявився невідомим покупцем

До сьогодні залишалося невідомим, хто відправить техніку до України.
Виявилося, що таємним покупцем танків Leopard 1 є німецька компанія Rheinmetall.
Про це повідомляє Handelsblatt.
Деталі
За даними видання, перед відправкою танків до України концерн їх відремонтує. Додається, що 50 танків Leopard 1 компанія придбала у бельгійської OIP Land Systems.
"Тепер техніка має бути переобладнана на німецьких підприємствах Дюссельдорфської групи для використання в Україні", – йдеться у матеріалі.
В результаті до України можуть надійти 30 з 50 основних бойових танків.
Раніше з'явилася інформація про те, що до України з Бельгії 7 серпня були відправлені перші танки Leopard 1, які придбала невідома держава. Дорогою ці машини будуть обладнані сучасними системами озброєння.
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