До України відправили 50 танків Leopard 1, які придбала невідома країна – ЗМІ

До України з Бельгії 7 серпня були відправлені перші танки Leopard 1, які придбала невідома держава.

Про це повідомляють бельгійські видання De Standaard та Business AM.

За інформацією журналістів, Україна отримає танки Leopard 1, які раніше перебували озброєнні бельгійської армії. Кілька років тому Бельгія повністю зняла з експлуатації ці машини і продала їх компанії OIP Land Systems по 15 тис. євро за одиницю.

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Причиною стало те, що бельгійське військове керівництво вирішило зняти з озброєння всю важку гусеничну техніку та замінити її більш легкою колісною.

Яка держава могла придбати Leopard 1 для України

Так, 7 серпня після капітального ремонту перші танки Leopard 1 вирушили з Бельгії до України через Німеччину та Італію. Дорогою ці машини будуть обладнані сучасними системами озброєння.

Бельгійським ЗМІ наразі не відомо, яка держава придбала для України танки. Однак раніше Німеччина, Данія та Нідерланди анонсували передавання Україні танків Leopard 1, викуплених у промисловості.

Сама ж Бельгія не ухвалювала рішення про прямі постачання танків до України. Міністерка оборони країни Людивін Дедондер аргументувала це тим, що машини надто дорогі для введення в експлуатацію.

До слова, у липні в німецькій компанії Rheinmetall заявили про плани відкрити в Україні ремонтний центр для танків Leopard. Хаб може з’явитися вже наприкінці літа.

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