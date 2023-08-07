Німецькі політики досягли згоди щодо передавання Україні ракет Taurus – депутат

Проте Німеччина поки офіційно не оголосила про передавання далекобійних ракет Taurus України.

Народний депутат України Єгор Чернєв повідомив, що ключові парламентські фракції Німеччини досягли консенсусу щодо передавання Україні далекобійних ракет Taurus.

Про це він написав у Facebook з посиланням на свої джерела у Бундестазі.

"Ці ракети б'ють на 500 кілометрів і здатні накривати всі окуповані території, включаючи південний берег Криму. Тривалий час ми працювали з німецькими парламентарями, щоб сформувати групу підтримки, і ось, нарешті, крига скресла. Чекаємо на офіційне рішення", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, напередодні депутат Бундестагу від партії Шольца Андреас Шварц закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus.

Коментуючи побоювання міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса щодо того, що Taurus має "особливу дальність" і що Київ може використати їх для ударів по об'єктах у РФ, Шварц вказав на те, що ЗСУ вже в змозі досягти російської території, використовуючи поставлені ним артилерійські системи Mars та HIMARS.

Характеристики ракети Taurus

Taurus – авіаційна крилата ракета класу "повітря-земля", призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей. Taurus є конкурентом і аналог крилатої ракети Storm Shadow.

Ракета перебуває на озброєнні Збройних сил Німечини від 2005 року та має дальність ураження 500 км.

Базові ракети Taurus оснащені тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, розміщений у високоміцному корпусі.

Форма бойової частини ракети розроблена для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, загальна вага бойової частини – 480 кг.

Далекобійна крилата ракета Taurus має комбіновану систему наведення, що складається з трьох підсистем:

IBN – навігація заснована на зображенні.

TRN – навігація за еталоном ландшафту.

MIL-GPS – глобальна система позиціювання.

Використання комбінованої системи наведення дозволяє ракеті летіти на великі відстані без підтримки GPS. А висока точність наведення забезпечується автономною інерційною навігаційною системою, яка періодично коригується в польоті за даними від РЛС.

На підльоті до цілі вмикається інфрачервона головка самонаведення, яка забезпечує наведення ракети на кінцевій ділянці польоту. На ракеті встановлений турбореактивний двигун Williams International P8300-15.

Технічні характеристики Taurus

вага фугасного заряду разом із корпусом – 400 кг;

загальна вага бойової частини – 480 кг;

дальність дії – 500 км;

вага – 1400 кг;

довжина – 5 метрів;

швидкість польоту – 0,6-0,95 маха;

бойова частина – до 500 км.

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