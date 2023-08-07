Візит Путіна до Туреччини: стала відома орієнтовна дата

Однією із тем майбутної зустрічі Путіна та Ердогана в Анкарі буде зернова угода.

Російський президент-диктатор Володимир Путін планує відвідати Туреччину, його візит, ймовірно, відбудеться наприкінці серпня.

Про це пише турецька Hurriyet із посилання на Кабінет міністрів.

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"Кабінет міністрів збереться сьогодні під головуванням президента Таїпа Ердогана, на якому бговорюватиметься хід російсько-української війни, дипломатичні контакти Туреччини для припинення війни та Чорноморська зернова ініціатива, з якої Росія вийшла в односторонньому порядку. У цьому контексті будуть переглянуті стратегії, яких дотримуватиметься Туреччина, щоб знову запрацювати зерновий коридор. Крім того, буде оцінено можливий візит президента Росії Володимира Путіна до Туреччини наприкінці цього місяця", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялилося, що однією із тем майбутної зустрічі Путіна та Ердогана в Анкарі буде зернова угода, із якої Росія вийгла в односторонньому порядку.

Як повідомляли раніше,на початку серпня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів пермовини із російським диктаторм Володимиром Путіним, під час яких домовилися про візит очільника Кремля до Анкари. Розмова відбувлася 2 серпня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Росія зірвала зернову угоду! Але трапилося дещо цікаве!"

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