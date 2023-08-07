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Визит Путина в Турцию: стала известна ориентировочная дата

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Визит Путина в Турцию: стала известна ориентировочная дата

Путин намерен посетить Турцию. ФОТО: Associated Press

Одной из тем предстоящей встречи Путина и Эрдогана в Анкаре станет зерновое соглашение.

Российский президент-диктатор Владимир Путин планирует посетить Турцию, его визит предположительно состоится в конце августа.

Об этом пишет турецкий Hurriyet со ссылкой на Кабинет министров.

"Кабинет министров соберется сегодня под председательством президента Таипа Эрдогана, на котором будет вестись ход российско-украинской войны, дипломатические контакты Турции для прекращения войны и Черноморская зерновая инициатива, по которой Россия вышла в одностороннем порядке. В этом контексте будут пересмотрены стратегии, которых будет придерживаться Турция , чтобы снова заработать зерновой коридор.Кроме того, будет оценен возможный визит президента России Владимира Путина в Турцию в конце этого месяца", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что одной из тем предстоящей встречи Путина и Эрдогана в Анкаре будет зерновое соглашение, из которого Россия вышла в одностороннем порядке.

Как сообщалось ранее, в начале августа президент Турции Реджеп Эрдоган провел переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, во время которых договорились о визите главы Кремля в Анкару. Разговор состоялся 2 августа.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Россия сорвала зерновую сделку! Но случилось кое-что интересное!"

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Дата публикации
Просмотры
580
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