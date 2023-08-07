В оккупированной Феодосии слышна стрельба в порту: что происходит

Звуки стрельбы, которые слышат феодосийцы, это учение, утверждают местные паблики.
Утром 7 августа в порту временно оккупированной Феодосии, Крым, слышны звуки стрельбы.
Об этом сообщают очевидцы в крымских пабликах.
По их предположениям, стрельбу открывали, вероятно, из крупнокалиберного вооружения. Что именно происходит в порту в Феодосии – пока неизвестно.
Как пишет телеграмм-канал "Крымский хлопок", звуки стрельбы, которые слышат феодосийские жители, это обучение. Они продлятся до 13 часов.
Ни оккупационная "власть", ни Россия пока не комментируют инцидент.
Напомним, ночью 4 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе города Феодосия. Тогда местные телеграммы каналы сообщали о работе ПВО. Жители города проинформировали об исчезновении света на некоторых Феодосийских улицах.
После этого военный эксперт Михаил Притула в эксклюзивном интервью ТСН.ua объяснил, почему важно уничтожить нефтебазу в Феодосии.
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