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В оккупированной Феодосии слышна стрельба в порту: что происходит

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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В оккупированной Феодосии слышна стрельба в порту: что происходит

В Феодосии сегодня 7 августа слышна стрельба / Фото: Фото из социальных сетей

Звуки стрельбы, которые слышат феодосийцы, это учение, утверждают местные паблики.

Утром 7 августа в порту временно оккупированной Феодосии, Крым, слышны звуки стрельбы.

Об этом сообщают очевидцы в крымских пабликах.

По их предположениям, стрельбу открывали, вероятно, из крупнокалиберного вооружения. Что именно происходит в порту в Феодосии – пока неизвестно.

Как пишет телеграмм-канал "Крымский хлопок", звуки стрельбы, которые слышат феодосийские жители, это обучение. Они продлятся до 13 часов.

Ни оккупационная "власть", ни Россия пока не комментируют инцидент.

Напомним, ночью 4 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе города Феодосия. Тогда местные телеграммы каналы сообщали о работе ПВО. Жители города проинформировали об исчезновении света на некоторых Феодосийских улицах.

После этого военный эксперт Михаил Притула в эксклюзивном интервью ТСН.ua объяснил, почему важно уничтожить нефтебазу в Феодосии.

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Дата публикации
Просмотры
1138
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