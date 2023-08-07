Где платят самые большие пенсии Украине, а где – самые маленькие

Больше всего пенсионеров зафиксировано на Днепропетровщине, в Киеве и на Харьковщине.

Средний размер пенсии в Украине составляет 5300 грн в месяц, в то же время 30% пенсионеров получают менее 3000 грн. Самый маленький размер средней пенсии – в Тернопольской области.

Об этом сообщает Опендатабот со ссылкой на данные Пенсионного фонда Украины.

В Украине стало меньше пенсионеров

В Украине количество пенсионеров уменьшилось на 140 тыс. в течение второго квартала 2023 года — больше всего с начала российского полномасштабного вторжения. Каждый год количество пенсионеров сокращается в среднем на 2%.

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Скорее всего, резкий спад численности пенсионеров во втором квартале 2023 года связан с обновленными в отчете ПФУ данными относительно четырех областей: Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской.

Средний размер пенсии

Средний размер пенсии в Украине в начале июля достиг 5311,44 грн. В то же время сейчас 30% украинских пенсионеров получают менее 3000 грн. Прожиточный минимум составляет 2589 грн.

По данным ПФУ, с начала полномасштабной войны средний размер пенсии вырос на 21,5%.

Где самые большие и самые маленькие пенсии в Украине

За период полномасштабного вторжения больше всего пенсии выросли на Ровенщине (+69%) и Житомирщине (+49%).

В то же время в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской областях, в Киеве и области, в Луганской и Ровенской областях средний размер пенсии превышает общий показатель по стране.

Наименьшая средняя пенсия зафиксирована в Тернопольской области — 4023,42 грн. Это на 24% ниже среднего показателя по стране. А самая большая средняя пенсия – в Киеве. Жители столицы получают в среднем 7190,4 пенсии, что на треть больше средних показателей по стране.

Также сообщается, что на сегодняшний день больше всего пенсионеров зафиксировано на Днепропетровщине (886 тыс.), в Киеве (750 тыс.) и на Харьковщине (725 тыс.).

Напомним, по состоянию на начало августа пенсию в размере более 10 тыс. грн. получают 10,4% пенсионеров (это 1,1 млн человек). В то же время менее 3 тыс. грн получают 29,5% пенсионеров (это 3,1 млн. человек).

Ранее также сообщалось, что в июле 2023 года будут перечислены пенсии государственных служащих, ученых, работников органов местного самоуправления. Так, размер выплат должен возрасти на 19,7%, однако в денежном эквиваленте это повышение для каждого будет разным.

Кроме того, в августе ко Дню Независимости Украины доплаты к пенсиям получат ветераны Второй мировой войны, жертвы нацистских преследований, ветераны российско-украинской войны и члены семей погибших.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "МВФ вносит коррективы в будущие пенсии украинцев! Ситуацию не изменит и окончание войны"

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