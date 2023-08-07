Игнат объяснил, как ракета РФ оказалась в пространстве Беларуси

Россияне во время недавней массированной ракетной атаки по Украине выпустили ракеты из Тамбова. Примечательно, что они коснулись воздушного пространства Беларуси, когда летели в направлении Хмельницкой области.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Летит "Кинжал" из направления Беларуси. Вот и все. И не надо манипулировать заголовками, летящими ракеты из Беларуси и так далее,

– подчеркнул он.

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По словам Игната, информацию о якобы атаке из самой Беларуси активно подхватили СМИ, как нечто новое.

"Она была запущена с самолета МиГ-31К из района Тамбов. А как она по маршруту летит, вы же понимаете, перекресток государств — Россия, Беларусь, Украина. Она затрагивает воздушное пространство Беларуси. Никаких проблем нет для россиян в этом", — добавил. он.

В преддверии Воздушных сил Украины сообщили, что Россия осуществила запуск ракет с территории Беларуси. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что во время массированной атаки по Украине вечером 5 августа – это могли быть как "Кинжалы", пролетавшие через Беларусь, так и баллистические ракеты.

Белорусские добровольцы из полка имени Кастуся Калиновского не подтвердили информацию о запуске ракет с территории Беларуси по Украине во время массированной атаки 5 августа. Там подчеркнули, что это провокация России с целью втянуть Беларусь в войну.

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