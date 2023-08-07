Ігнат пояснив, як ракета РФ опинилася у просторі Білорусі

Росіяни під час нещодавньої масованої ракетної атаки по Україні випустили ракети з Тамбова. Прикметно, що вони зачепили повітряний простір Білорусі, коли летіли у напрямку Хмельницької області.

Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Летить "Кинджал" з напрямку Білорусі. От і все. І не треба маніпулювати заголовками, що летять ракети з Білорусі і так далі,

– наголосив він.

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За словами Ігната, інформацію про буцімто атаку з самої Білорусі активно підхопили ЗМІ, як щось нове.

"Вона була запущена з літака МіГ-31К з району Тамбов. А як вона по маршруту летить, ви ж розумієте, перехрестя держав – Росія, Білорусь, Україна. Вона зачіпає повітряний простір Білорусі. Жодних проблем немає для росіян у цьому", - додав він.

Напередодні Повітряні сили України повідомили, що Росія здійснила запуск ракет з території Білорусі. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що під час масованої атаки по Україні ввечері 5 серпня – це могли бути як "Кинджали", що пролітали через Білорусь, так і балістичні ракети.

Білоруські добровольці з полку імені Кастуся Калиновського не підтвердили інформацію про запуск ракет з території Білорусі по Україні під час масованої атаки 5 серпня. Там наголосили, що це – провокація Росії з метою втягнути Білорусь у війну.

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