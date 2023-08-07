"Хованки": у Міноборони тонко підкололи ворога після ударів по мостах на Херсонщині

У відомстві пожартували, що у Чонгарі та під Генічеськом росіяни "нарешті знайшли" українські літаки та ракети Storm Shadow.

У Міноборони України підкололи російських окупантів щодо ударів по мостах у Чонгарі та Генічеську 6 серпня, які були завдані після ворожої атаки по аеродрому на Хмельниччині.

Про це свідчить допис українського оборонного відомства у Мережі.

"Хованки. Минулої ночі (проти 6 серпня – ред.) десятки російських ракет і "Шахедів" шукали на аеродромах українські літаки та ракети Storm Shadow. Але лише сьогодні в Чонгарі та під Генічеськом росіяни нарешті їх знайшли", – йдеться в лаконічному повідомленні.

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До свого допису в Міноборони додали фото з наслідками удару по мостах у Херсонській області, якими російські війська раніше постачали свої ресурси. А також виклали знімок з президентом Володимиром Зеленським, який ставить свій підпис на одному з українських літаків. Зокрема, глава держави написав "Слава Україні".

Допис Міноборони України після ударів по мостах у Чонгарі та Генічеську / Скриншот

Нагадаємо, російські загарбники атакували Хмельницьку область 6 серпня, після чого речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що "саме аеродром Старокостянтинова не дає спокою нашим ворогам". Ігнат також анонсував, що українські пілоти покажуть окупантам, "де раки зимують".

Згодом того ж дня Сили оборони України завдали ракетних ударів по автомобільних мостах в окупованому Генічеську та Чонгарі, після яких російські колаборанти занили про "прильоти". Ці мости були ключовими для постачання ворогом його резервів та ресурсів з окупованого Криму на інші території півдня України.

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