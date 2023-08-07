Удари по мостах на Херсонщині є підготовкою ЗСУ до активних дій – ISW

ЗСУ методично намагаються відрізати ЗС РФ на півдні України та порушити їхнє матеріально-технічне забезпечення.

Українські удари по мостах уздовж критично важливих російських шляхах сполучення є частиною української кампанії, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних операцій.

Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни.

Так, "очільник" окупаційної адміністрації Херсонської області Вадимир Сальдо заявив, що ЗСУ випустили 12 ракет по автомобільному мосту через Генічеську протоку, а російська ППО перехопила 9 ракет. Зображення, поширені російською стороною, показують значні пошкодження мосту. Також російська сторона повідомила про обстріл Чонгарського мосту на трасі М-18 (Джанкой-Мелітополь).

"Очільник" Криму Сергій Аксьонов стверджував, що ЗСУ випустили 2 ракети по мосту, одна ракета пройшла крізь російську ППО та пошкодила дорожнє полотно. Повідомляється, що переправи були атаковані крилатими ракетами Storm Shadow.

"ISW ще не отримало підтвердження того, що російські сили перехопили крилаті ракети Storm Shadow", — йдеться в повідомленні аналітиків.

В ISW зазначають, що ступінь пошкодження мосту через Генічеську протоку, ймовірно, змусить російських окупантів перенаправити військові перевезення з Арабатської стрілки на довші західні маршрути між окупованим Кримом та підконтрольною ним частиною території Херсонської області. У загарбників відновлення пошкодженого мосту через протоку займе значно більше часу.

"Українські удари по мостах уздовж критично важливих російських GLOC є частиною української кампанії блокування, спрямованої на створення умов для майбутніх рішучих контрнаступальних операцій", — зазначають в ISW.

Нагадаємо, 6 серпня по Чонгарському мосту, що з'єднує Крим із Херсонською областю, завдали ракетного удару. Першу заяву зробив Володимир Сальдо. За його версією, українські військові обстріляли Чонгарський міст і селище Чонгар ракетами Storm Shadow.

Згодом Збройні Сили України підтвердили удари по мостах в Чонгарі та в Генічеську.