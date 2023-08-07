Як сьогодні зміниться погода в Україні

Сьогодні, 7 серпня, у більшості південних і східних регіонів, а також у Криму пануватиме спекотна суха погода. Значні опади прогнозують в західних областях.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Південно-східний вітер зі швидкістю 7-12 м/с може змінити напрямок на західний.

Температура повітря очікується вдень у межах +28...33°С. На сході місцями фіксуватимуть рекордно високі показники до +38°С.

На решті території України погода зміниться. Значні дощі прогнозують в західних областях. Температура коливатиметься вдень у межах +21...26°С. У Житомирській і Вінницькій областях вдень буде +18...23°С.

На Київщині очікується хмарна погода з проясненнями. Пройдуть короткочасні дощі з грозами. Можливі інтенсивні опади та град. Вітер буде переважно південно-східний з переходом на західний, зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря коливатиметься від +21°С до +26°С. В Києві вдень +23...25°С.

За даними Укргідрометцентру, нинішній серпень прогнозується таким же спекотним і дощовим, як і липень. Середня місячна температура – 20-25 градусів тепла, в Карпатах – 16-18 градусів, що на 1,5-2 градуси вище за норму. Однак середні значення за місяць не відобразять повної картини: серпень ближче до кінця буде помітно холоднішим за липень, а ось перша його половина – спекотнішою, особливо в сонячні дні.

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