Нострадамус передбачив убивчу спеку в Європі 2023 року

За прогнозами Нострадамуса, світ 2023 року спіткає низка стихійних лих.
Французький астролог Мішель де Ностредам, більш відомий як Нострадамус, схоже, передбачив рекордну спеку, від якої наразі потерпає більша частина Європи.
Про це пише Daily Star.
У відомій книзі Нострадамуса "Пророцтва", опублікованій близько 500 років тому, міститься ціла низка справджених прогнозів. За прогнозами Нострадамуса, світ 2023 року спіткає низка стихійних лих: відбудуться землетруси в океані, що викликають гігантські цунамі.
В іншій книжці, яка переосмислює його роботу і яка вийшла 2005 року, навіть було висловлено припущення, що він передбачив смерть королеви Элизавети 2022 року (внаслідок цього книжка потрапила на перше місце в списку бестселерів The Sunday Times).
Тепер, схоже, збулося одне з передбачень Нострадамуса, що стосується спеки в Європі.
"Як сонце, голова шукатиме сяйливе море: жива риба в Чорному морі вся звариться. Коли Родос і Генуя напівголодними будуть, місцевий народ, щоб їх обробляти, трудитиметься", — писав він, натякаючи на спекотну погоду й підвищення температури моря.
Нагадаємо, температура повітря на півдні Європи та північному заході Африки піднялася до надзвичайно високих позначок. Зокрема, температурний рекорд вже було побито у Китаї та Греції. У Греції через спеки почалися лісові пожежі, там вже є жертви.
Вся справа у так званій хвилі тепла "Цербера".
Вчені також попереджають, що, якщо підвищення температури досягне 2 градусів за Цельсієм вище рівня середини XIX століття, такі події, як нинішні спекові хвилі, стануть ще частішими і відбуватимуться кожні два-п’ять років.
Без глобального потепління спекові хвилі в Європі та Північній Америці були б майже неможливими, тоді як спекові хвилі в Китаї очікувалися б лише раз на 250 років.
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