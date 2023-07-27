Нострадамус передбачив убивчу спеку в Європі 2023 року

Французький астролог Мішель де Ностредам, більш відомий як Нострадамус, схоже, передбачив рекордну спеку, від якої наразі потерпає більша частина Європи.

Про це пише Daily Star.

У відомій книзі Нострадамуса "Пророцтва", опублікованій близько 500 років тому, міститься ціла низка справджених прогнозів. За прогнозами Нострадамуса, світ 2023 року спіткає низка стихійних лих: відбудуться землетруси в океані, що викликають гігантські цунамі.

В іншій книжці, яка переосмислює його роботу і яка вийшла 2005 року, навіть було висловлено припущення, що він передбачив смерть королеви Элизавети 2022 року (внаслідок цього книжка потрапила на перше місце в списку бестселерів The Sunday Times).

Тепер, схоже, збулося одне з передбачень Нострадамуса, що стосується спеки в Європі.

"Як сонце, голова шукатиме сяйливе море: жива риба в Чорному морі вся звариться. Коли Родос і Генуя напівголодними будуть, місцевий народ, щоб їх обробляти, трудитиметься", — писав він, натякаючи на спекотну погоду й підвищення температури моря.

Нагадаємо, температура повітря на півдні Європи та північному заході Африки піднялася до надзвичайно високих позначок. Зокрема, температурний рекорд вже було побито у Китаї та Греції. У Греції через спеки почалися лісові пожежі, там вже є жертви.

Вся справа у так званій хвилі тепла "Цербера".

Вчені також попереджають, що, якщо підвищення температури досягне 2 градусів за Цельсієм вище рівня середини XIX століття, такі події, як нинішні спекові хвилі, стануть ще частішими і відбуватимуться кожні два-п’ять років.

Без глобального потепління спекові хвилі в Європі та Північній Америці були б майже неможливими, тоді як спекові хвилі в Китаї очікувалися б лише раз на 250 років.

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