"Цербер" розійшовся: спека у Європі вийде на абсолютно новий рівень

Вчені попереджають, що 2023 рік стане найспекотнішим за всю історію спостережень. Дослідники попереджають, що це лише початок — теплова хвиля, що обрушилася на Європу, ставатиме інтенсивнішою, а температури продовжать зростати.

Про це пише Daily Mail.

Спека вже призвела до того, що уряд Німеччини розглядає можливість введення сієсти для робітників. Група громадської охорони здоров'я рекомендувала, за прикладом Іспанії, запровадити післяобідній відпочинок під час особливо спекотних днів, щоб зберегти ефективність робітників і знизити можливі ризики для здоров'я.

В Італії намагаються впоратися з масовим напливом пацієнтів, які потребують медичної допомоги з приводу захворювань, пов'язаних зі спекою. В останні кілька днів на узбережжі Середземного моря, зокрема в Італії та Греції, туристи щодня непритомніли, оскільки температура повітря піднялася до рекордних 42°C. Медики попереджають, що хвилі тепла насправді є "невидимими вбивцями", які з кожним роком використовують дедалі вищі температури.

У США спека вразила переважно південний захід. У хвилю високих температур потрапили понад 110 мільйонів американців від Флориди до Техасу і Каліфорнії.

Споживання електрики у Техасі побило попередні рекорди, а кондиціонер є єдиним способом отримати якусь придатну для життя температуру.

Дослідники попереджають — розслаблятися рано. Невдовзі на Європу обрушиться ще одна теплова хвиля — людству доведеться зіткнутися з неймовірно високими температурами на суходолі та морі, а також із наслідками спеки у вигляді посухи та лісових пожеж. Метеорологічне агентство ООН попереджає, що температура в південній Європі може побити попередній рекорд, установлений на Сицилії 2021 року, коли стовпчик термометра піднявся до 48,8 °C.

Нагадаємо:

Італійські метеорологи вже назвали цю європейську спекотну хвилю "Цербером" - так звали триголового пса-монстра із Дантового "Пекла". Минулий місяць став найспекотнішим за історію спостережень програми кліматичного моніторингу ЄС. А найвищу температуру, яку будь-коли фіксували в Європі, була 48.8C на Сицилії у серпні 2021 року.

Під час спеки людям радять випивати не менше двох літрів води на день, і утриматися від алкоголю та кави, які викликають дегідрацію.

Читайте також: