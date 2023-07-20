"Цербер" разошелся: жара в Европе выйдет на совершенно новый уровень

Ученые предупреждают, что 2023 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. Исследователи предупреждают, что это только начало — обрушившаяся на Европу тепловая волна будет становиться интенсивнее, а температуры продолжат расти.

Об этом пишет Daily Mail.

Жара уже привела к тому, что правительство Германии рассматривает возможность введения сиесты для рабочих. Группа общественного здравоохранения рекомендовала, по примеру Испании, ввести послеобеденный отдых в особо жаркие дни, чтобы сохранить эффективность рабочих и снизить возможные риски для здоровья.

В Италии пытаются справиться с массовым наплывом пациентов, нуждающихся в медицинской помощи по поводу заболеваний, связанных с жарой. В последние несколько дней на побережье Средиземного моря, в частности в Италии и Греции, туристы ежедневно теряли сознание, поскольку температура воздуха поднялась до рекордных 42°C. Медики предупреждают, что волны тепла на самом деле "невидимые убийцы", которые с каждым годом используют все более высокие температуры.

В США жара поразила преимущественно юго-запад. В волну высоких температур попали более 110 миллионов американцев от Флориды до Техаса и Калифорнии.

Потребление электричества в Техасе побило предыдущие рекорды, а кондиционер является единственным способом получить какую-нибудь пригодную для жизни температуру.

Исследователи предупреждают – расслабляться рано. Вскоре на Европу обрушится еще одна тепловая волна — придется столкнуться человечеству с невероятно высокими температурами на суше и море, а также с последствиями жары в виде засухи и лесных пожаров. Метеорологическое агентство ООН предупреждает, что температура в южной Европе может побить предыдущий рекорд, установленный в Сицилии в 2021 году, когда столбик термометра поднялся до 48,8 °C.

Напомним:

Итальянские метеорологи уже назвали эту европейскую жаркую волну "Цербером" — так звали трехглавого пса-монстра из Дантового "Ада". Прошедший месяц стал самым жарким в истории наблюдений программы климатического мониторинга ЕС. А самая высокая температура, которую когда-либо фиксировали в Европе, была 48.8C на Сицилии в августе 2021 года.

Во время жары людям советуют выпивать не менее двух литров воды в день и воздержаться от алкоголя и кофе, вызывающих дегидрацию.

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