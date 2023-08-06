Вибухи у Хмельницькій області: влада повідомила про наслідки

Починаючи від вечора 5 серпня і протягом усієї ночі 6 серпня Україну атакували великою кількістю крилатих ракет і безпілотників "Shahed". Серед ракет, запущених по нашій країні, були також і "Кинджали". Ракетами накрили і Хмельницьку область.

Згідно з ранковим повідомленням Хмельницької ОВА від 6 серпня, починаючи від вечора 5 серпня Хмельницьку область росіяни атакували тричі. Ціллю цих атак був аеродром у Старокостянтинові.

Під час сигналу повітряної тривоги, яка розпочалася о 0.32 і закінчилася о 02.01 в області пролунали звуки вибухів.

Більшість ракет, якими російські військові атакували Хмельниччину, збили сили ППО, зазначив перший заступник очільника ОВА Сергій Тюрін.

Як написав Сергій Тюрін, внаслідок обстрілів зайнявся склад відходів кукурудзи на території елеватора у Старокостянтинівській громаді. Пожежу складу ліквідували на площі 1400 кв.м. Внаслідок вибуху, травми отримав працівник об’єкта.

У приміщенні місцевого автовокзалу внаслідок вибухової хвилі вибило вікна. Зазнав пошкоджень внаслідок вибухової хвилі продуктовий магазин та універмаг. Там також вибиті вікна.

Нагадаємо, за ніч сили ППО збили над Україною 30 крилатих ракет та 27 ударних БпЛА.

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