На війні загинув колишній народний депутат

Колишній нардеп загинув у боях на Запорізькому напрямку.
На війні проти російських загарбників загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко.
Про це інформує Telegram-канал Верховної ради.
У повідомленні вказується що екс-нардеп загинув у боях на Запорізькому напрямку.
"Слабенко – колишній народний депутат України (2002-2006 рр.) був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань правової політики", - повідомили у пресслужбі верхової Ради.
Так вказується, що "на Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою".
З 2006 по 2009 працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік був депутатом Волинської обласної ради, членом постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на війні з Росією загинула колишня футзалістка збірної України Елеонора Мальцева.
Крім того, ми раніше інформували, що на фронті загинув молодий київський скрипаль та військовослужбовець ЗСУ Давид Якушин.
Читайте також: