На війні загинув колишній народний депутат

Колишній нардеп загинув у боях на Запорізькому напрямку.

На війні проти російських загарбників загинув народний депутат IV скликання Сергій Слабенко.

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Про це інформує Telegram-канал Верховної ради.

У повідомленні вказується що екс-нардеп загинув у боях на Запорізькому напрямку.

"Слабенко – колишній народний депутат України (2002-2006 рр.) був головою підкомітету з питань діяльності судів, судочинства та судово-правової реформи Комітету Верховної Ради України з питань правової політики", - повідомили у пресслужбі верхової Ради.

Так вказується, що "на Сергія вдома чекала дружина із сином і донькою".

З 2006 по 2009 працював заступником голови Атестаційної палати Волинської кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а з 2015 по 2020 рік був депутатом Волинської обласної ради, членом постійної комісії з питань використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на війні з Росією загинула колишня футзалістка збірної України Елеонора Мальцева.

Крім того, ми раніше інформували, що на фронті загинув молодий київський скрипаль та військовослужбовець ЗСУ Давид Якушин.

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