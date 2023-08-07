У Кремлі розповіли, скільки Путін набере голосів на майбутніх "виборах"

Влада РФ визнає, що російські "вибори" президента — це не про демократію.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєскаов заявив, що російська влада запланувала, що на так званих "виборах" президента РФ диктатор Путін набере 90% голосів.

Про це Пєсков заявив під час інтервʼю виданню The New York Times.

Він визнав, що російські "вибори" президента — це не про демократію.

"Наші президентські вибори – це не зовсім демократія, це дорога бюрократія. Путін буде переобраний наступного року, набравши понад 90% голосів", - зазначив Пєсков.

Пізніше у коментарі російській пропаганді Пєсков заявив, що журналіст The New York Times неправильно інтерпретував його слова, хоча не заперечив, що давав коментар.

"Ні, це неправильно абсолютно інтерпретував автор цієї статті... І відповідь була такою: що рівень консолідації суспільства навколо президента безпрецедентний абсолютно, і вже зараз можна сказати, що, якщо він висуватиметься, то його переоберуть із величезною перевагою", - стверджує Пєсков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що речник кремлівського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія хоче окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, бо "так записано в конституції РФ".

Пізніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відреагував заявою про юридичну нікчемність документа під назвою “Конституція Росії”.

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