У Кремлі відповіли, які області України планують окупувати

Кремлівський режим не заперечує мету загарбницької війну проти України.

Речник кремлівського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія хоче окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, бо "так записано в конституції РФ".

Про це він сказав у коментарі New York Times.

Речник диктатора заявив, що "Росія не планує окупувати інші території України", окрім тих, які кремлівський режим записав до "конституції РФ".

"Ми хочемо контролювати всі ті землі, які записані у конституції РФ, як наші", - заявив речник Путіна.

Зазначимо, що російський режим після окупації частини української території вніс зміни до своєї конституції, присвоївши собі Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії, 5-6 серпня, відбувся саміт світових лідерів, де обговорили мирний план України. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Зокрема, сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру.

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