Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Кремлі відповіли, які області України планують окупувати

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
5341
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Кремлі відповіли, які області України планують окупувати

Речник Путіна Пєсков / Фото: Getty Images

Кремлівський режим не заперечує мету загарбницької війну проти України.

Речник кремлівського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія хоче окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, бо "так записано в конституції РФ". 

Про це він сказав у коментарі New York Times. 

Речник диктатора заявив, що "Росія не планує окупувати інші території України", окрім тих, які кремлівський режим записав до "конституції РФ". 

"Ми хочемо контролювати всі ті землі, які записані у конституції РФ, як наші", - заявив речник Путіна. 

Зазначимо, що російський режим після окупації частини української території вніс зміни до своєї конституції, присвоївши собі Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області. 

Нагадаємо, у Саудівській Аравії, 5-6 серпня, відбувся саміт світових лідерів, де обговорили мирний план України. Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що зустріч у Джидді стала кроком до практичної реалізації мирних ініціатив, запропонованих Україною. Зокрема, сторони погодилися продовжити роботу на різних представницьких рівнях задля встановлення справедливого та всеосяжного миру.

Читайте також:

Гвинтокрили окупантів літають просто над головами відпочивальників 

Гвинтокрили окупантів літають просто над головами відпочивальників 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
5341
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація