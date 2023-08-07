Астрологічний прогноз на 7 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: сьогоднішній деньдозволить дізнатися багато нового про світ, професію і собі. У цей час дуже добре засвоюються нові знання, тому бажано набувати їх усіма можливими способами.

Символ дня: Манускрипт.

Стихія дня: Дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: червоний, бордовий.

Щасливі камені дня: синій агат, синій нефрит, синій сапфір.

За яку частину тіла відповідає: криж, тазостегновий пояс.

Хвороби дня: організму необхідне фізичне навантаження, але з однією умовою: не варто переоцінювати свої сили, це може стати причиною травм.

Харчування дня: необхідно відмовитися від шкідливих продуктів – жирного, смаженого та копченого. М'ясо в цей час краще замінити овочами та фруктами, які можна вживати без жодних обмежень.

Стрижка дня: стригтися можна лише у разі нагальної потреби.

Дачні роботи дня: день сприятливий для будь-яких садово-городніх робіт, але найкраще збирати овочі, фрукти та ягоди для тривалого зберігання.

Магія та містика дня: можна вивчати духовні та езотеричні праці.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть людині нові знання щодо її життя, тому важливо ставитись до них із максимальною серйозністю.

Табу дня: у жодному разі не можна розповідати комусь про чужу таємницю, яка стала відома людині.

Цитата дня: «Унікальність – це дар Бога, особливість – ваша спроба» (Ошо).

Читайте також: