Астрологический прогноз на 7 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нынешний день позволит узнать много нового о мире, профессии и себе самом. В это время собенно хорошо усваиваются новые знания, поэтому желательно приобретать их всеми возможными способами.
Символ дня: Манускрипт.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный, пунцовый, бордовый.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синий сапфир.
За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс.
Болезни дня: организму необходима физическая нагрузка, но с одни условием: не стоит переоценивать свои силы, это может стать причиной травм.
Питание дня: необходимо отказаться от вредных продуктов – жирного, жареного и копченого. Мясо в это время лучше заменить овощами и фруктами, которые можно употреблять в пищу без всяких ограничений.
Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ, но лучше всего собирать овощи, фрукты и ягоды для длительного хранения.
Магия и мистика дня: можно изучать духовные и эзотерические труды.
Сны дня: сны нынешней ночи несут человеку новые знания относительно его жизни, поэтому важно относиться к ним с максимальной серьезностью.
Табу дня: ни в коем случае нельзя рассказывать кому-то о чужой тайне, которая стал известна человеку.
Цитата дня: «Уникальность – это дар Бога, особенность – ваша собственная попытка» (Ошо).
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