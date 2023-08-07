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Астрологический прогноз на 7 августа

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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222
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 7 августа

Астрологический прогноз на 7 августа / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: нынешний день позволит узнать много нового о мире, профессии и себе самом. В это время собенно хорошо усваиваются новые знания, поэтому желательно приобретать их всеми возможными способами. 

Символ дня: Манускрипт. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: красный, пунцовый, бордовый. 

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синий сапфир. 

За какую часть тела отвечает: крестец, тазобедренный пояс.

Болезни дня: организму необходима физическая нагрузка, но с одни условием: не стоит переоценивать свои силы, это может стать причиной травм. 

Питание дня: необходимо отказаться от вредных продуктов – жирного, жареного и копченого. Мясо в это время лучше заменить овощами и фруктами, которые можно употреблять в пищу без всяких ограничений. 

Стрижка дня: стричься можно только в случае крайней необходимости. 

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ, но лучше всего собирать овощи, фрукты и ягоды для длительного хранения. 

Магия и мистика дня: можно изучать духовные и эзотерические труды.

Сны дня: сны нынешней ночи несут человеку новые знания относительно его жизни, поэтому важно относиться к ним с максимальной серьезностью. 

Табу дня: ни в коем случае нельзя рассказывать кому-то о чужой тайне, которая стал известна человеку. 

Цитата дня: «Уникальность – это дар Бога, особенность – ваша собственная попытка» (Ошо). 

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Дата публикации
Просмотры
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