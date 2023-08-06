Взрывы в Хмельницкой области: власти сообщили о последствиях

Начиная с вечера 5 августа и в течение всей ночи 6 августа Украину атаковали большим количеством крылатых ракет и беспилотников "Shahed". Среди ракет, запущенных по нашей стране, были также и "Кинжалы". Ракетами накрыли и Хмельницкую область.

Согласно утреннему сообщению Хмельницкой ОВА 6 августа, начиная с вечера 5 августа Хмельницкую область россияне атаковали трижды. Целью этих атак был аэродром в Староконстантинове.

Во время сигнала воздушной тревоги, которая началась в 0.32 и закончилась в 02.01, в области раздались звуки взрывов.

Большинство ракет, которыми российские военные атаковали Хмельниччину, сбили силы ПВО, отметил первый замглавы ОВА Сергей Тюрин.

Как написал Сергей Тюрин, в результате обстрелов занялся состав отходов кукурузы на территории элеватора в Староконстантиновской громаде. Пожар состава был ликвидирован на площади 1400 кв.м. В результате взрыва травмы получил работник объекта.

В помещении местного автовокзала в результате взрывной волны выбило окна. Поврежден продуктовый магазин и универмаг. Там также выбиты окна.

Напомним, за ночь силы ПВО сбили над Украиной 30 крылатых ракет и 27 ударных БПЛА.

Читайте также: