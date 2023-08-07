На войне погиб бывший народный депутат

Бывший нардеп погиб в боях на Запорожском направлении.

На войне против российских захватчиковпогиб народный депутат IV созыва Сергей Слабенко.

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Об этом сообщает Telegram-канал Верховной рады.

В сообщении указывается, что экс-нардеп погиб в боях на Запорожском направлении.

"Слабенко — бывший народный депутат Украины (2002-2006 гг.) был председателем подкомитета по вопросам деятельности судов, судопроизводства и судебно-правовой реформы Комитета Верховной Рады Украины по правовой политике", — сообщили в пресс-службе верховой Рады.

Так указывается, что "Сергея дома ждала жена с сыном и дочерью".

С 2006 по 2009 год работал заместителем председателя Аттестационной палаты Волынской квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, а с 2015 по 2020 год был депутатом Волынского областного совета, членом постоянной комиссии по вопросам использования имущества общей собственности территориальных общин сел, поселков, городов области.

Напомним, ранее сообщалось, что на войне с Россией погибла бывшая футзалистка сборной Украины Элеонора Мальцева.

Кроме того, мы ранее информировали, что на фронте погиб молодой киевский скрипач и военнослужащий ВСУ Давид Якушин.

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