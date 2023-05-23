На фронте погиб украинский писатель

Писатель был активным участником Революции Достоинства. В 2014-2015 гг. проходил службу в полку «Азов», санитаром на «скорой» и бойцом-спасателем.

Во время боев с русскими захватчиками на фронтепогиб украинский писатель, автор романа "Завод" Игорь Мисяк (позывной "Поэт").

Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице Комитета гуманитарной и информационной политики.

"Защищая Украину, погиб писатель, автор романа "Завод" Игорь Мысяк", — говорится в сообщении.

Боец с позывным «Поэтом» учился на историческом факультете Дрогобычского педагогического университета. Являлся активным участником Революции Достоинства. В 2014-2015 гг. проходил службу в полку «Азов», санитаром на «скорой» и бойцом-спасателем.

В начале марта 2022 присоединился к подразделению Сил территориальной обороны ВС Украины. Впоследствии оказался в рядах отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода, где прослужил последние полгода. Участвовал в освобождении Херсонщины от российских окупантов.

Игорь Мысяк

Напомним, ранее сообщалось, что на войне погиб депутат Полтавского городского совета и военнослужащий подразделения аэроразведки "Соловей" 116-й отдельной бригады территориальной обороны Юлиан Матвийчук.

Кроме того, мы ранее информировали, что французский журналист Арман Солдин погиб на востоке Украины, недалеко от Бахмута, где идут ожесточенные бои.

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