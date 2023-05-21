Осталась маленькая дочь и жена: на фронте погиб депутат

Был активным участником революции достоинства, в 2014-2015 годах принимал участие в АТО.
На войне погиб депутат Полтавского городского совета и военнослужащий подразделения аэроразведки "Соловей" 116-й отдельной бригады территориальной обороны Юлиан Матвийчук.
Об этом сообщил и.о. городского головы Полтавы Андрей Карпов.
По его словам, защитник получил тяжелое ранение на фронте, а 21 мая от травм скончался в госпитале.
"Выражаю соболезнования семье и близким. Это тяжелая потеря для нас всех. Светлая память настоящему патриоту Украины", — говорится в его сообщении.
Местные СМИ сообщают, что у погибшего воина осталась жена и маленькая дочь. Являлся активным участником Революции достоинства. В 2014-2015 годах принимал участие в проведении АТО на востоке Украины. Дважды избирался депутатом Полтавского городского совета, возглавлял Полтавскую городскую ячейку ВО "Свобода". Являлся одним из соучредителей общественной организации "SavePoltava".
Собратья и коллеги в социальных сетях вспоминают моменты с Юлианом и выражают искренние соболезнования потере.
"Второй час плачу, в голове одна за другой упоминания наших приключений и наших историй. Ты был мне как один из меньших братьев, как верный Свободовец, собрат по оружию, и ты мне был Другом. Ты действительно мог изменить к лучшему Полтаву, Украину! Спасибо, что ты появился в моей жизни, что мы шагали вместе, планировали, смеялись и плакали. Ты был действительно замечательный человек, своей открытостью ты магнитов людей к себе. Сверхтяжелый урон, Друг! Любим. На Щите", - написал собрат погибшего Анатолий Ханко.
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