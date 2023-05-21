Осталась маленькая дочь и жена: на фронте погиб депутат

На войне погиб депутат Полтавского городского совета и военнослужащий подразделения аэроразведки "Соловей" 116-й отдельной бригады территориальной обороны Юлиан Матвийчук.

Об этом сообщил и.о. городского головы Полтавы Андрей Карпов.

По его словам, защитник получил тяжелое ранение на фронте, а 21 мая от травм скончался в госпитале.

"Выражаю соболезнования семье и близким. Это тяжелая потеря для нас всех. Светлая память настоящему патриоту Украины", — говорится в его сообщении.

Местные СМИ сообщают, что у погибшего воина осталась жена и маленькая дочь. Являлся активным участником Революции достоинства. В 2014-2015 годах принимал участие в проведении АТО на востоке Украины. Дважды избирался депутатом Полтавского городского совета, возглавлял Полтавскую городскую ячейку ВО "Свобода". Являлся одним из соучредителей общественной организации "SavePoltava".

На фронте погиб депутат Полтавского горсовета Юлиан Матвийчук. ФОТО: Юлиан Матвийчук/Facebook

Собратья и коллеги в социальных сетях вспоминают моменты с Юлианом и выражают искренние соболезнования потере.

"Второй час плачу, в голове одна за другой упоминания наших приключений и наших историй. Ты был мне как один из меньших братьев, как верный Свободовец, собрат по оружию, и ты мне был Другом. Ты действительно мог изменить к лучшему Полтаву, Украину! Спасибо, что ты появился в моей жизни, что мы шагали вместе, планировали, смеялись и плакали. Ты был действительно замечательный человек, своей открытостью ты магнитов людей к себе. Сверхтяжелый урон, Друг! Любим. На Щите", - написал собрат погибшего Анатолий Ханко.

На фронте погиб депутат Полтавского горсовета Юлиан Матвийчук. ФОТО: сундуки

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