Российских "мобиков" выкупили за $300 долларов и бросили под Бахмут

Добровольческое объединение "Ветераны" за 25 тысяч рублей выкупило 500 мобилизованных, которых отправили штурмовать украинский Бахмут в первой линии.

Об этом пишет издание Astra.

Отмечается, что "мобиков" у вооруженных сил РФ выкупила "по дешевке" 60 отдельная десантно-штурмовая бригада "Ветераны".

"По словам "Ветеранов", наши мобилизованные ребята были куплены ими за 25 тысяч рублей "за голову". Поэтому они имеют право отправлять их, куда им вздумается", — заявили родственники.

У выкупленных мобилизованных забрали документы и переформировали в другую воинскую часть Донецкой области.

"12 мая появилась первая весть от наших бойцов. Они сообщили, что находились на первой линии боевого столкновения, на Бахмутском направлении в составе штурмовых бригад. Связи не было, обеспечения не было, шли с автоматами на танки. К настоящему времени не все взводы вернулись в расположение ОДШБр "Ветераны"... Они вышли из ада. Раненых и погибших очень много... Из 501 человека вернулось всего около 130. А по данным "Ветеранов", потерь нет", — говорят женщины.

Также издание пишет, что выживших "мобиков" хотят отправить на очередной "мясной" штурм. Информацию о том, что мобилизованных россиян продают в 60-й ОДШБр "Ветераны" в конце апреля также подтвердил родственник призывника из Ханты-Мансийского автономного округа.

"Они были проданы обманом. Выкупила 60 отдельная десантно-штурмовая бригада, забрали документы, телефоны, угрожают не дать установленные графиком отпуска. Угрозы, если не пойдут на штурм, шаг влево шаг вправо — будут прострелены колени", — рассказал родственник.

Между тем, между главой ППК "Вагнер" Евгений Пригожин и Минобороны России растет напряженность. Так накануне ведомство объявило о создании собственного НПК "Ветеран".

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