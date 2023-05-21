Игнат спрогнозировал, сколько самолетов F-16 может получить Украина

Самолеты в Украине будут передаваться подразделениями.
Союзники могут предоставить Украине несколько десятков самолетов F-16.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.
По словам Игната, самолеты в Украине будут передаваться подразделениями, это 12+ самолетов.
"Таким образом, несколько десятков самолетов могут быть переданы Украине сначала для решения текущих задач", — сказал Игнат.
Также он добавил, что на сегодняшний день в арсенале советской техники Украины четыре типа основных самолетов: СУ-24, СУ-25, МиГ-29 и СУ-27. Все эти типы самолетов может заменить единственный многоцелевой самолет F-16.
Заметим, что самолеты F-16, которые западные партнеры хотят отправить в Украину, изменят войну в Украине, но это не снизит напряжение.
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