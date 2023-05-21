Россия пытается истощить атаками ПВО Украины — британская разведка

Целью массированных российских ракетных ударов по территории Украины, которые возобновились в последний месяц, скорее всего, является истощение украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает в своем Twitter Министерство обороны Великобритании.

"С начала мая 2023 года Россия возобновила частые дальние ракетные удары вглубь Украины. Вероятно, они направлены в первую очередь на деградацию украинской противовоздушной обороны", — говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что, используя предыдущие волны глубоких ударов, Россия стала чаще использовать невооруженные беспилотные летательные аппараты наблюдения. Среди них — БПЛА российского производства SuperCam, относительно дешевые и имеющие достаточную дальность полета над целями крылатых ракет.

"Россия, скорее всего, приняла эту тактику, пытаясь получить более своевременную оценку боевого ущерба и улучшить свой цикл целеуказания", — отмечают разведчики.

В британском Минобороны отмечают, что медленный и неэффективный процесс таргетинга российских военных был главной слабостью в их действиях в Украине. Однако медленные разведывательные БПЛА очень уязвимы для украинского ПВО, говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 19 мая российские оккупанты атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Силы ПВО сбили в разных регионах страны 16 дронов и три "Калибра".

Российские оккупанты пытаются обстрелами сорвать планы и подготовку Вооруженных сил Украины к активным военным действиям в течение весенне-летней кампании, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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