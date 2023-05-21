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Нахлынули эмоции: Ломаченко разрыдался после проигрыша в бою с Хейни (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
6512
Время на прочтение
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Нахлынули эмоции: Ломаченко разрыдался после проигрыша в бою с Хейни (видео)

Василий Ломаченко / Фото: Associated Press

Василий не сдержал слез после фиаско в чемпионском поединке.

Украинский боксер Василий Ломаченко дал волю эмоциям после поражения от абсолютного чемпиона в легком весе Девина Хейни.

Ломаченко в напряженном бою проиграл Хейни единогласным судейским решением. После 12 раундов конкурентного противостояния судьи единогласно отдали победу американцу: 116–112, 115–113, 115–113.

Потерпев поражение в титульном поединке, Ломаченко не сдержал эмоций и расплакался в раздевалке. Этот момент попал в объективы телекамер.

Для Ломаченко это был первый бой с октября прошлого года. Тогда Василий одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. Теперь на счету 35-летнего украинца 17 побед (11 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Хейни до боя с Ломаченко последний раз боксировал также в октябре 2022-го, когда повторно победил австралийца Джорджа Камбососа и защитил титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Теперь в послужном списке 24-летнего американца 30 побед (15 – нокаутом) в 30 поединках на профиринге.

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Дата публикации
Просмотры
6512
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