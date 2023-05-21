Байден и Зеленский встретились на полях саммита G7 в Японии

В Хиросиме, Япония, началась встреча американского президента Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского на полях саммита G7.

Об этом сообщил лидер Украины на официальной странице в телеграмм-канале и опубликовал фотовстречи.

Также читайте Вероятная ракетная атака: Гуменюк предупредила об опасности удара на фоне встречи G7

Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что президент США объявил новый пакет военной помощи Украине, размер которого 375$ миллионов. В частности, в него вошли:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды;

противотанковые управляемые ракеты TOW;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

мостовые системы;

бронированные медицинские машины;

грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;

тепловизионные системы;

запчасти и другое полевое оборудование.

Как пишет издание CNN, объявляя новый пакет помощи во время встречи, глава Белого дома подчеркнул, что "вся G7 поддерживает Украину". И добавил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину и "продолжают делать все возможное, чтобы укрепить способность ее защищаться".

"Того, чего вы достигли, есть вопросы всего мира, и мы в восторге от того, что вы сделали до сих пор", — сказал он.

Напомним, Зеленский обратился к лидерам G7. Главной темой обсуждения была война в Украине. Зеленский встретился с рядом политиков и выразил им благодарность за поддержку Украины.

Читайте также: