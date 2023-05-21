Байден и Зеленский встретились на полях саммита G7 в Японии

Байден во время встречи объявил новый пакет военной помощи Украине, размер которого составляет 375$ миллионов.
В Хиросиме, Япония, началась встреча американского президента Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского на полях саммита G7.
Об этом сообщил лидер Украины на официальной странице в телеграмм-канале и опубликовал фотовстречи.
Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что президент США объявил новый пакет военной помощи Украине, размер которого 375$ миллионов. В частности, в него вошли:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- мостовые системы;
- бронированные медицинские машины;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- тепловизионные системы;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Как пишет издание CNN, объявляя новый пакет помощи во время встречи, глава Белого дома подчеркнул, что "вся G7 поддерживает Украину". И добавил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину и "продолжают делать все возможное, чтобы укрепить способность ее защищаться".
"Того, чего вы достигли, есть вопросы всего мира, и мы в восторге от того, что вы сделали до сих пор", — сказал он.
Напомним, Зеленский обратился к лидерам G7. Главной темой обсуждения была война в Украине. Зеленский встретился с рядом политиков и выразил им благодарность за поддержку Украины.
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