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Байден и Зеленский встретились на полях саммита G7 в Японии

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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Байден и Зеленский встретились на полях саммита G7 в Японии

Встреча Байдена и Зеленского в Японии 21 мая / Фото: Владимир Зеленский

Байден во время встречи объявил новый пакет военной помощи Украине, размер которого составляет 375$ миллионов.

В Хиросиме, Япония, началась встреча американского президента Джо Байдена и украинского президента Владимира Зеленского на полях саммита G7.

Об этом сообщил лидер Украины на официальной странице в телеграмм-канале и опубликовал фотовстречи.

Глава Офиса президента Андрей Ермак добавил, что президент США объявил новый пакет военной помощи Украине, размер которого 375$ миллионов. В частности, в него вошли:

  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды;
  • противотанковые управляемые ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • мостовые системы;
  • бронированные медицинские машины;
  • грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
  • тепловизионные системы;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

Как пишет издание CNN, объявляя новый пакет помощи во время встречи, глава Белого дома подчеркнул, что "вся G7 поддерживает Украину". И добавил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину и "продолжают делать все возможное, чтобы укрепить способность ее защищаться".

"Того, чего вы достигли, есть вопросы всего мира, и мы в восторге от того, что вы сделали до сих пор", — сказал он.

Напомним, Зеленский обратился к лидерам G7. Главной темой обсуждения была война в Украине. Зеленский встретился с рядом политиков и выразил им благодарность за поддержку Украины.

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Дата публикации
Просмотры
2676
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