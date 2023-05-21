Беспощадные обстрелы продолжаются: как прошла ночь в регионах

Россияне не перестают атаковать мирные населенные пункты и убивать украинцев.

Прошедшие сутки во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не прекращает совершать.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Черниговщина: за сутки — 3 обстрела. Из артиллерии, минометов – по Новгород-Северскому району. Без жертв и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 7 обстрелов приграничья. Зафиксировано 56 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Хотинская, Краснопольская, Юнаковская громады.

В Хотинской громаде повреждены 2 частных жилых дома. Детали о последствиях уточняются.

Запорожская область: оккупанты совершили 84 обстрела 18 прифронтовых сел и городов области: 68 артударов по Степногорску, Каменскому, Волшебному, Белогорью, Малиновке, 7 обстрелов из РСЗО по Железнодорожному, Новоданиловке, Гуляйпольскому, Малой Ток, Малых Щербаках, Волшебном, авиаудар по Ольговскому.

Враг атаковал Орехов из артиллерии и РСЗО, кроме того, применил запрещенные зажигательные боеприпасы по жилым кварталам. По Гуляйполю били из артиллерии, РСЗО и БПЛА.

За сутки поступило 100 сообщений о разрушении гражданской инфраструктуры: пострадали дачные домики, жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили, помещения магазина, молитвенный дом, сельскохозяйственная техника. Детали по поводу последствий и пострадавших уточняются.

Еще одна 48-летняя женщина получила ранение минувшей ночью в Верхней Терсе.

Днепропетровщина: ночью враг направил на Днепропетровщину БПЛА. Все беспилотники военные из воздушного командования "Восход" сбили.

Утром враг ударил из тяжелой артиллерии по Никопольщине. Попал по Мировской громаде. Последствия атаки уточняются.

Вчера россияне обстреливали Никопольщину. Из тяжелой артиллерии более 20 снарядов — по Никополю и Красногригорьевской громаде.

В городе пострадала 46-летняя женщина. Повреждены 17 домов – частных и многоэтажных. задело солнечные панели, заборы, хозяйственные постройки, газопроводы и линии электропередач.

Харьковщина: в результате вчерашнего удара дроном-камикадзе "Ланцет" днем по г. Харьков повреждено одно из сооружений аэропорта в Слободском районе. Без пострадавших.

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Нестерно, совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Уды, Казачья Лопань, Тернова, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Покаляно, Нестерно, Бударки, Земля.

На Купянском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Кисловка и Котляровка.

В результате обстрела г. Купянск поврежден частный жилой дом. Ранение получил и был госпитализирован мужчина. 61-летняя женщина получила легкие ранения, от госпитализации отказалась.

В результате обстрела из РСЗО с. Лиман Первый Купянского района поврежден железнодорожный путь и линии электропередач.

В с. Русские Тишки Харьковского района 43-летний гражданский мужчина на собственном подворье наступил на мину "Лепесток". Госпитализирован с ранением.

В с. Новая Госаревка Изюмского района мотоблок наехал на мину "Лепесток". Получил ранение и был госпитализирован 39-летний мужчина.

Луганщина: вчера оккупанты также открыли огонь по Невскому, а еще по Стельмаховке, Макеевке и Белогоровке. Нанесли авиационные удары в районах Белогоровки и Дибровы.

В Невском погибла местная жительница. За сутки противник совершил 91 обстрел (436 снарядов).

Донетчина: за сутки россияне совершили 25 обстрелов по 15 населенным пунктам: Авдеевка, Славянск, Часов Яр, Краматорск, пгт Нью-Йорк, пгт Очеретино, с.Полтавка, с.Пречистовка, с.Андреевка, с.Предтеченое, с. Карловка, с. Боково, Торецк, с. Новопокровское, с. Иванополье.

Повреждены 32 жилых дома (из них 11 – многоквартирных), 3 хозяйственные постройки, ангар, 2 магазина, детский сад, ЦГБ, депо, 3 автомобиля, котельная.

В сутки в области: 1 погибший, 8 раненых.

Николаевщина: вчера были зафиксированы вражеские обстрелы по территории населенного пункта Куцурубской громады, в результате которых поврежден частный дом. Пострадавших нет.

Также 20 мая враг наносил удары по береговой полосе и акватории г. Очаков Очаковской громады. Без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 63 обстрела (314 снарядов), из них по г. Херсон — 2 артиллерийских обстрела (7 снарядов). Российские военные попали в районы 25 населенных пунктов области.

Всего за сутки из-за российской агрессии два человека погибли, еще двое получили ранения.

Вблизи села Клапая Белозерского района в результате подрыва трактора на взрывчатке ранения получил 48-летний мужчина. С осколочными ранениями пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение, оказали помощь.

Читайте также: