Обстреляли жилые дома: мэр показал последствия удара по Краматорску

Оккупанты ночью обстреляли Краматорск.
В ночь на 15 мая армия РФ нанесла ракетный удар по частному жилому сектору Краматорска Донецкой области.
Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.
"Россия ночью снова терроризировала население Краматорска — обстреляла частный сектор", — рассказал он.
По словам Гончаренко, обошлось без пострадавших.
"Выясняем последствия разрушений", — добавил он.
Добавим, что Вооруженные силы Украины уничтожили пять дронов армии РФ, из них — четыре "Шахида" и "Орлан-10".
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