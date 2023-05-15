Обстреляли жилые дома: мэр показал последствия удара по Краматорску

В ночь на 15 мая армия РФ нанесла ракетный удар по частному жилому сектору Краматорска Донецкой области.

Об этом сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"Россия ночью снова терроризировала население Краматорска — обстреляла частный сектор", — рассказал он.

По словам Гончаренко, обошлось без пострадавших.

"Выясняем последствия разрушений", — добавил он.

Добавим, что Вооруженные силы Украины уничтожили пять дронов армии РФ, из них — четыре "Шахида" и "Орлан-10".

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