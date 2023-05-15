В Винницкой области во время пожара погиб ребенок

Что стало причиной трагедии – пока неизвестно.

В пгт Ситковцы Гайсинского района возник пожар в частном жилом доме. На месте происшествия спасатели обнаружили тело 6-летнего мальчика.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

"Во время ликвидации пожарные обнаружили в доме 6-летнего ребенка. Мальчика сразу вынесли на свежий воздух, к сожалению, ребенок уже был без признаков жизни", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, возгорание возникло тогда, когда мать с сыном спали. В настоящее время причины пожара устанавливаются.

Напомним, в селе Шабо Одесской области во время пожара в частном доме погиб ребенок.

А в Полтавской области во время пожара погиб 2-летний ребенок. Произошло это в одном из сел Лубенского района.

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