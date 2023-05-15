Есть ли угроза с севера: пограничники назвали число военных РФ в Беларуси

На территории Беларуси в настоящее время находятся около 2,5 тысяч российских военных.

Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, по состоянию на данный момент у врага не хватит ресурсов, чтобы прорвать украинскую оборону на севере.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГНСУ Андрей Демченко.

Демченко говорит, что на территории Беларуси находятся около 2,5 тысячи российских военных, которые привлечены к подготовке или учениям и находятся на полигонах.

"Но и количество российских военнослужащих значительно ниже, чем было еще несколько месяцев назад. Напомним, что количество российских военных могло достигать и 10 — 11 тысяч человек", — сказал Демченко.

Также, по его словам, РФ выводит на территорию своей страны те подразделения, которые прошли подготовку в Беларуси. Их впоследствии отправят на Восточное направление, чтобы пополнить силы окупантов.

"Пока видим, что многие подразделения выводят из Беларуси, однако пополнения полигонов не происходит", — заявил спикер.

Между тем в СМИ появляется все больше информации о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко действительно болеет. Это означает, что в ближайшее время Беларусь может ожидать больших изменений.

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