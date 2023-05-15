"Победит тот, кто первый доедет в Минск": Жданов объяснил, кто может заменить Лукашенко

Лукашенко уже шестой день не появляется на публике.

В СМИ появляется все больше информации о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко действительно болеет. Это означает, что в ближайшее время Беларусь может ожидать больших изменений.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Из Беларуси поступают противоречивые и очень тревожные новости. После возвращения из Москвы, посещения так называемого "парада" с одним музейным танком Лукашенко совсем сдал. Он не появлялся на людях. В день гимна и флага Республики Беларусь читал премьер-министр Кортеж Лукашенко был замечен в районе президентской клиники в пригороде Минска, несколько часов он там был, есть информация, что якобы приезжали врачи из Москвы.

Разные идут слухи, противоречивые, вплоть до того, что он находится в искусственной коме, обладающей обширным инфарктом.

Обширный инфаркт был у Чуркина, постпреда России в ООН – попил чаю и через полчаса он уже в американской больнице скончался. Россия запретила брать анализы и делать вскрытие, забрали тело, по дипломатическим каналам его вывезли в Россию и похоронили. Также обширный инфаркт из-за чая. Называли даже препарат, который фигурировал в криминальных разборках и спецоперациях российских спецслужб, что влечет за собой обширный инфаркт", — сказал он.

По его словам, неизвестно пил ли Лукашенко чай в Кремле у Путина.

"Я бы поставил в прямую зависимость – как только у Лукашенко начало портиться здоровье после 9 мая, мы сразу наблюдаем эскалацию на украинско-белорусской границе.

Сначала приходят танковые подразделения на усиление войск прикрытия государственной границы Беларуси, стоящие там, зарытые в окопы уже год. Наша разведка отмечает активизацию диверсионно-разведывательных групп вдоль границы без ее перехода. Это говорит, что, возможно, они ведут активную разведку в плане недопущения проникновения с нашей стороны. Хотя мы не планируем это делать. Если с Лукашенко что-нибудь случится, победит тот, кто первым доедет в Минск – Путин или Тихановская. Народ Беларуси имеет второй шанс выйти на улицы с протестом и в этот раз достичь положительных результатов в плане демократизации страны и ликвидации диктаторского режима, построенного Лукашенко за столько лет пребывания у власти", — добавил он.

Напомним, на параде в Москве Лукашенко выглядел несчастным и был с перебинтованной рукой. Кроме того, он отсутствовал на неформальном завтраке и обеде с другими лидерами стран СНГ.

Вечером, 9 мая, впервые за 29 лет диктатор не выступил с речью на 9 мая.

Не было его и 14 мая на торжествах по случаю Дня флага, герба и гимна Беларуси.

Впоследствии издание The Mirror сообщило, что Лукашенко могли отравить во время визита в Москву на парад 9 мая.

Читайте также: