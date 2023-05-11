Лукашенко могли отравить 9 мая в Москве — The Mirror

Белорусский диктатор странно вел себя во время парада.

Самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко могли отравить во время визита в Москву на парад 9 мая, где он появлялся на публике вместе с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает The Mirror.

68-летний Лукашенко, почти четверть века удерживающий власть в своей стране, выглядел тяжелобольным во время речи Путина ко "Дню Победы".

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец предположил, что, возможно, Лукашенко был отравлен, поскольку он не мог сделать и 300 шагов рядом с Путиным. Когда он находился среди других людей во время выступления российского лидера, на его правой руке виднелась повязка.

Журналисты также сняли Лукашенко, сначала попросившего Путина, а затем и сотрудника российской службы безопасности отвезти его к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду.

Затем он неловко прогуливался рядом с 70-летним главой Кремля, который внешне казался здоровым. Судя по всему, ему было тяжело наклониться вместе с другими лидерами и возложить цветы к мемориалу.

Напомним, на параде Лукашенко выглядел несчастным и был с перебинтованной рукой. Кроме того, он отсутствовал на неформальном завтраке и обеде с другими лидерами стран СНГ.

Вечером, 9 мая, впервые за 29 лет диктатор не выступил с речью на 9 мая .

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