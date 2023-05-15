Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
В Луганске произошел "прилет" по казарме с оккупантами (видео)

В Луганске произошел "прилет" по казарме с оккупантами (видео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1816
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Луганске произошел "прилет" по казарме с оккупантами (видео)

В Луганске произошел "прилет" по казарме с оккупантами. Фото: скриншот с видео

Утром в Луганске раздались мощные взрывы.

Во временно оккупированномЛуганске произошел "прилет" по казарме с оккупантами в авиационном училище. Там вспыхнул пожар.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

"Поскольку в Луганске с 2015 тихо и спокойно, и никто не бомбил этот город 8 лет, вопреки вранью российской пропаганды, там военные все эти годы располагались открыто и вели себя беспечно. Ведь Украина соблюдала Минские соглашения, и никто не опасался никаких ударов. Ну а после того, как Россия сама растоптала Минские соглашения, этой беспечности пришел конец", — отметил журналист.

По его словам, сейчас командование РФ срочно ищет, куда бы переместить склады и расположения.

Напомним, вечером 13 мая в Луганске раздался мощный взрыв. В местных Telegram-каналах писали о взрыве в военкомате, где базировались российские военные.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1816
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация