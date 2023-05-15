В Луганске произошел "прилет" по казарме с оккупантами (видео)

Во временно оккупированномЛуганске произошел "прилет" по казарме с оккупантами в авиационном училище. Там вспыхнул пожар.

Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

"Поскольку в Луганске с 2015 тихо и спокойно, и никто не бомбил этот город 8 лет, вопреки вранью российской пропаганды, там военные все эти годы располагались открыто и вели себя беспечно. Ведь Украина соблюдала Минские соглашения, и никто не опасался никаких ударов. Ну а после того, как Россия сама растоптала Минские соглашения, этой беспечности пришел конец", — отметил журналист.

По его словам, сейчас командование РФ срочно ищет, куда бы переместить склады и расположения.

Утро в Луганске началось с ракетного удара по территории ВВАУШа (авиационное училище), где размещаются оккупанты. Горит одна из казарм. pic.twitter.com/nGjVpBeF44 — Денис Казанский (@den_kazansky) May 15, 2023

Напомним, вечером 13 мая в Луганске раздался мощный взрыв. В местных Telegram-каналах писали о взрыве в военкомате, где базировались российские военные.

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