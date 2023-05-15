"Решающий момент для Украины": Сунак — о визите Зеленского в Британию

Сунак надеется, что западные союзники не подведут Украину в решающее время.

Премьер-министр Британии Риши Сунак рассказал, что встреча с президентом Владимиром Зеленским 15 мая проходит в "решающий момент сопротивления Украины".

Об этом пишет издание The Telegraph.

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"Господин Сунак, который будет приветствовать президента Украины в Британии, сказал, что сегодняшняя встреча проходит в "решающий момент сопротивления Украины", и союзники страны "не должны их подвести", — говорится в сообщении.

Тур Зеленского по Западной Европе

Напомним, что Зеленский совершил тур по Западной Европе, встретившись с лидерами в Италии, Германии и Париже за последние несколько дней. 13 мая побывал с официальным визитом в Риме, где встретился с премьером Италии Джорджой Мэлони и Папой Франциском. По итогам визита президент сообщил о "очень важных решениях" для защиты неба.

После этого он отправился в Германию. Там провел встречи с канцлером Олафом Шольцом и президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а уже вечером прилетел в Париж.

В понедельник, 15 мая, летит в Великобританию, где встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Главная тема визита – "расширение способностей на земле и в небе".

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