Великобритания передаст ВСУ сотни боевых беспилотников дальнего радиуса действия

Дроны поступят в страну в ближайшие месяцы.

Великобритания пришлет в Украину сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км.

Об этом сообщил офис британского премьер-министра Риши Сунака, пишет Reuters.

"Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшее предоставление Соединенным Королевством сот ракет противовоздушной обороны и других беспилотных летательных систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км", — говорится в заявлении правительства.

Издание отмечает, что дроны доставят в ближайшие месяцы, "поскольку Украина готовится усилить свое сопротивление продолжающемуся российскому вторжению".

Также отмечается, что правительство Британии подтвердит предоставление сотен ракет противовоздушной обороны и других беспилотных летательных систем, в том числе сотни новых ударных беспилотников.

Кроме того, Сунак обсудит с украинским президентом Владимиром Зеленским, какая дополнительная поддержка потребуется Украине в ближайшие месяцы в контексте подготовки ВСУ к периоду интенсивных военных действий.

Напомним, 11 мая глава Министерства обороны Великобритании подтвердил передачу ВСУ крылатых ракет большой дальности Storm Shadow. По его словам, использование Storm Shadow позволит "оттеснить находящиеся на суверенной территории Украины российские силы".

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