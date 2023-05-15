ВСУ ночью уничтожили четыре российских "Шахида" и "Орлан-10"

Вооруженные силы Украины уничтожили пять дронов армии РФ, из них — четыре "Шахида" и "Орлан-10".

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

"На северо-восточном направлении около полуночи бойцы уничтожили четыре вражеских ударных дрона "Shahed-136/131" и один разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10"", — говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российские кафиры из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. В результате артиллерийского обстрела в с. Старица погибли два гражданских человека.

Читайте также: